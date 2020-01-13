Васильева подтвердила нехватку 150 000 школьных учителей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Дефицит учителей в российских школах составляет примерно 150 000 человек. Министр просвещения Ольга Васильева сказала "Российской газете", что в школах работает около 1,5 млн учителей и не хватает еще "процентов десять".

Министра попросили прокомментировать официальные данные об открытых вакансиях для примерно 11 000-12 000 педагогов с учетом двойной нагрузки учителей.

По ее словам, ситуация зависит от регионов: "Там, то там, где губернаторы действительно "болеют" за образование, таких проблем нет". Для примера она назвала Москву, Петербург, Подмосковье, Ульяновскую, Белгородскую, Курскую и Липецкую области и Хабаровский край. Васильева отметила, что там молодые учителя получают дополнительные выплаты, а также выделяются служебные квартиры.

Треть школьных учителей составляют пенсионеры, сказала также Васильева. Она отметила, что в год на бюджетные места в педвузы поступают до 70 000 студентов, но "до школы потом доходит меньше половины из них".

"Почему не идут? Боятся работать с детьми, боятся ответственности и нагрузки. Поэтому сейчас педагогические вузы меняют отношение к практике - ее будет больше, она будет начинаться раньше. И мы очень надеемся на то, что в школах появятся наставники для молодых специалистов: старшие и ведущие учителя. Кроме того, мы предложили Минобрнауки выделить 88 тысяч бюджетных мест в вузах на направление "образование и педагогические науки". Это планируемые контрольные цифры приема на 2021/22 учебный год", - сказала она.

Министр также сообщила, что ведомство принимает усилия по повышению зарплаты учителям, чтобы им не приходилось брать дополнительную нагрузку, и планирует изменить структуру оплаты их труда.