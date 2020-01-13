Поиск

Васильева подтвердила нехватку 150 000 школьных учителей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Дефицит учителей в российских школах составляет примерно 150 000 человек. Министр просвещения Ольга Васильева сказала "Российской газете", что в школах работает около 1,5 млн учителей и не хватает еще "процентов десять".

Министра попросили прокомментировать официальные данные об открытых вакансиях для примерно 11 000-12 000 педагогов с учетом двойной нагрузки учителей.

По ее словам, ситуация зависит от регионов: "Там, то там, где губернаторы действительно "болеют" за образование, таких проблем нет". Для примера она назвала Москву, Петербург, Подмосковье, Ульяновскую, Белгородскую, Курскую и Липецкую области и Хабаровский край. Васильева отметила, что там молодые учителя получают дополнительные выплаты, а также выделяются служебные квартиры.

Треть школьных учителей составляют пенсионеры, сказала также Васильева. Она отметила, что в год на бюджетные места в педвузы поступают до 70 000 студентов, но "до школы потом доходит меньше половины из них".

"Почему не идут? Боятся работать с детьми, боятся ответственности и нагрузки. Поэтому сейчас педагогические вузы меняют отношение к практике - ее будет больше, она будет начинаться раньше. И мы очень надеемся на то, что в школах появятся наставники для молодых специалистов: старшие и ведущие учителя. Кроме того, мы предложили Минобрнауки выделить 88 тысяч бюджетных мест в вузах на направление "образование и педагогические науки". Это планируемые контрольные цифры приема на 2021/22 учебный год", - сказала она.

Министр также сообщила, что ведомство принимает усилия по повышению зарплаты учителям, чтобы им не приходилось брать дополнительную нагрузку, и планирует изменить структуру оплаты их труда.

Минпросвещения Ольга Васильева Минобрнауки Москва Петербург Липецкая область Белгородская область

Новости

Представители сторон конфликта в Ливии Хафтар и Саррадж встретятся в Москве

Счетная палата назвала регионы с угрозой скорого исчерпания мощностей свалок

Умершие знаменитости

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший "Чародеев"

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший "Чародеев"

Россияне ждут от 2020 года напряженности в экономике и политике

Россияне ждут от 2020 года напряженности в экономике и политике

Счетная палата раскритиковала Минприроды за реализацию нацпроекта "Экология"

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

СКР назвал действия командира причиной катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Что произошло за день: воскресенье, 12 января

На Украине задержали подозреваемых в убийстве жены выходца из Чечни Осмаева

Пресс-секретарь Горбачева назвал фейком его заявления по новогодним каникулам

Пресс-секретарь Горбачева назвал фейком его заявления по новогодним каникулам

Путин и Эрдоган обменялись мнениями о ситуации в Ливии по телефону

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');