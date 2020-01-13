Васильева рассказала о планах изменить структуру оплаты труда учителей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Разрабатываемые правительством поправки в Трудовой кодекс позволят ввести новую модель и прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева в интервью "Российской газете".

По ее словам, ведомство в настоящее время стремиться к тому, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей расходовалось на оклады за одну ставку - то есть за 18 уроков в неделю, и только оставшиеся 30% - на различные надбавки.

"Такие рекомендации регионы получают каждый год. Но проблема в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты", - сообщила Васильева, отметив, что "далеко не все (регионы - ИФ) эту пропорцию - "70 на 30" - соблюдают".

Министр подчеркнула, что нередко зарплата учителя в отчетах губернаторов достигает средней по региону только за счет того, что педагоги берут дополнительную нагрузку, работая на 1,5 ставки и больше.

"Как выходить из ситуации? Благодаря (зампредседателя правительства РФ по вопросам социальной политики - ИФ) Татьяне Алексеевне Голиковой сейчас разрабатываются поправки в Трудовой кодекс. Они позволят ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда, позволят прописать базовые гарантии на федеральном уровне. И мы очень надеемся, что после медиков по такой регионально-отраслевой системе пойдем и мы с учителями", - добавила Васильева.

В беседе с изданием она также сообщила о работе над поправками в закон "Об образовании в РФ". По ее словам, эти поправки должны законодательно закрепить правило "четыре документа для учителя", в число которых входят рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал и электронный дневник.

"Любые другие бумаги - о субботниках, прививках, партах и тому подобное - не должны быть заботой учителя", - считает глава Минпросвещения.

Кроме того, Васильева выразила надежду на то, что новые школьные стандарты (ФГОС) смогут немного облегчить жизнь педагогам, так как они позволят снизить нагрузку по отчетности более чем на 30% по сравнению с действующей версией нормативов.