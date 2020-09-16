Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:01Заразились
на 16.09В России 1 079 519+5 670В мире 29 571 333+380 745

Володин предложил привязать премии ректоров к росту зарплат преподавателей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Минобрнауки привязать премии ректоров российских вузов к росту зарплат преподавателей. Он сказал это главе ведомства Валерию Фалькову, который пришел в Думу на правительственный час.

Володин отметил, что надбавки к зарплате ректора Минобрнауки выплачиывает за выполнение ранее поставленных требований.

"А вот вопрос повышения оплаты тому профессорско-преподавательскому звену, без которого невозможно организовать учебный процесс, мы можем с вами записать в эти критерии? Чтобы ректор мог получить премию-надбавку, только если он будет заниматься повышением оплаты труда рядового преподавательского звена", - спросил спикер.

Он добавил ,что сейчас зарплата профессоров и других преподавателей в разы отличается от окладов ректоров.

Фальков ответил, что Минобрнауки уже подгтовило соответствующий приказ, "и уже в самое ближайшее время" начнет "корректировать" премии ректоров. Он назвал правильным привязать бонусы к количеству работников вузов не по общим показателям выполнения различных планов, "а исходя из количества работников университета из категории профессорско-преподавательского состава, которые реальную заработную плату получают".

Мониторинг подведомственных вузов показал, что из 100% вузовского состава "только 30% преподавателей делают всю картину", добавил министр.

Минобрнауки Валерий Фальков Госдума Вячеслав Володин

Новости по теме

Новости

Кэшбэк за туры по России планируют увеличить до 50 тыс. рублей

Решетников допустил возврат РФ к докризисному уровню к III кварталу 2021 г.

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Мишустин дал сигнал о неизбежном повышении налогов для доходных отраслей

Мишустин заявил, что экономика РФ в конце 2021 г. перейдет к устойчивому росту

Дума приняла закон, который упрощает выдачу Белоруссии госкредита

Кредит для покупки дорогостоящей вещи берут почти 30% россиян

Кредит для покупки дорогостоящей вещи берут почти 30% россиян
Пандемия коронавируса

РФПИ договорился о клинических исследованиях COVID-вакцины в Индии

Во ФСИН подтвердили смерть Тесака

Источник сообщил о попытке Тесака покончить с собой в СИЗО

Источник сообщил о попытке Тесака покончить с собой в СИЗО

"Вектор" начал клинические испытания второго в мире препарата от оспы

"Вектор" начал клинические испытания второго в мире препарата от оспы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');