Володин предложил привязать премии ректоров к росту зарплат преподавателей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Минобрнауки привязать премии ректоров российских вузов к росту зарплат преподавателей. Он сказал это главе ведомства Валерию Фалькову, который пришел в Думу на правительственный час.

Володин отметил, что надбавки к зарплате ректора Минобрнауки выплачиывает за выполнение ранее поставленных требований.

"А вот вопрос повышения оплаты тому профессорско-преподавательскому звену, без которого невозможно организовать учебный процесс, мы можем с вами записать в эти критерии? Чтобы ректор мог получить премию-надбавку, только если он будет заниматься повышением оплаты труда рядового преподавательского звена", - спросил спикер.

Он добавил ,что сейчас зарплата профессоров и других преподавателей в разы отличается от окладов ректоров.

Фальков ответил, что Минобрнауки уже подгтовило соответствующий приказ, "и уже в самое ближайшее время" начнет "корректировать" премии ректоров. Он назвал правильным привязать бонусы к количеству работников вузов не по общим показателям выполнения различных планов, "а исходя из количества работников университета из категории профессорско-преподавательского состава, которые реальную заработную плату получают".

Мониторинг подведомственных вузов показал, что из 100% вузовского состава "только 30% преподавателей делают всю картину", добавил министр.