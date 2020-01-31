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Обнародован проект закона об освобождении врачей от наказания за случайную утерю наркопрепаратов

Обнародован проект закона об освобождении врачей от наказания за случайную утерю наркопрепаратов
Фото: Vostock-photo

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - МВД РФ разработало закон об освобождении от уголовной ответственности врачей, допустивших неумышленную утрату наркотиков.

Соответствующий проект федерального закона размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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В документе предлагается исключить избыточное уголовное преследование лиц, имеющих дело с наркосодержащими препаратами, которые неумышленно потеряли эти вещества. Допустивший утерю должен ее компенсировать.

По данным МВД, утрата наркотических средств или психотропных веществ медиками или фармацевтами "связана с недобросовестным исполнением ими своих служебных обязанностей и не всегда влечет за собой попадание таких веществ в незаконный оборот".

В настоящее время ответственность за нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ предусмотрена статьей 228.2 УК РФ. За утрату наркотических препаратов предусмотрен штраф в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательных работ на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее президент Владимир Путин поручил изменить законодательство так, чтобы сотрудникам медицинских учреждений не грозила уголовная ответственность за случайную утерю наркосодержащих или психотропных препаратов.

МВД

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