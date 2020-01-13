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В Алтайском крае возбудили дело об издевательствах отца над шестью детьми

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту истязания шести детей в одном из сел региона, сообщает пресс-центр краевого следственного управления СК РФ в понедельник.

"У жителя села Хмелевка находилось на воспитании шесть детей, трое из которых - дети сожительницы от предыдущего брака. Мужчина с августа 2019 года беспричинно, используя малозначительные поводы, причинял всем детям побои - руками, ногами и различными предметами. В настоящее время дети проживают у родственников, так как родная мама скончалась несколько дней назад", - говорится в сообщении.

Следователи совместно с сотрудниками органов опеки и попечительства будут решать вопрос об определении места жительства детей.

Уголовное дело возбуждено по пункту "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий).

Алтайский край

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