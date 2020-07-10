Жительницу Заполярья лишили родительских прав за издевательства ее мужа над ребенком

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мончегорский городской суд лишил родительских прав женщину, восьмилетний сын которой в марте попал в реанимацию из-за побоев. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, иск о лишении родительских прав подал орган опеки управления образования администрации Мончегорска.

В мае прокуратура завершила проверку семьи и выяснила, что с 2019 года в органы системы профилактики регулярно поступали жалобы на отчима мальчика. Однако семья неоднократно выезжала из Мурманской области, что усложняло работу профилактических структур. В результате только показания соседей стали свидетельством истязания ребенка, а органы профилактики утвердили программу реабилитации этой семьи только в тот день, когда ребенок в тяжелом состоянии попал в больницу.

По итогам проверки прокуратура внесла представление в адрес главы администрации Мончегорска, а также в адрес отдела полиции "по фактам непринятия своевременных и надлежащих мер по возбуждению уголовного дела в отношении отчима ребенка".

СКР расследует в отношении отчима ребенка дела об истязании несовершеннолетнего и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчин арестован. На мать мальчика заведено дело о неисполнении родительских обязанностей.

По данным следствия, травмы ребенку нанес его отчим, который систематически издевался над ребенком, а его мать "неоднократно являлась очевидцем происходившего, однако мер для защиты не предпринимала и скрывала факты избиения сына".

Семья длительное время находилась на учете, но в полиции Мончегорска "за последний год неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по факту причинения телесных повреждений пострадавшему мальчику без надлежащего проведения процессуальных проверок". В связи с этим возбуждено уголовное дело о халатности.

По данным уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, мальчик передан под временную опеку прабабушке. Омбудсмен заявила, что "все причастные, по вине которых ребенок последние несколько лет жил в этом аду, должны понести ответственность".

В УМВД России Мурманской области заявили, что в течение 2019-2020 года полиция провела четыре проверки семьи по заявлениям от прабабушки, которая была обеспокоена травмами на теле ребенка. Однако мать говорила, что ребенок получал травмы во время игр, а сам ребенок отрицал факты насилия. Кроме того, в ноябре 2019 года ребенка в присутствии педагога-психолога опросил инспектор ПДН, и факт жестокого обращения в семье не нашел своего подтверждения. Также по итогам психологической диагностики в декабре 2019 года не подтвердились факты жестокого обращения в семье.