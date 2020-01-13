Основной массив устаревших советских актов отменят с 1 февраля

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Отмена основного массива устаревших актов советского периода произойдет с 1 февраля 2020 года, сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева в понедельник.

По его словам, проект постановления кабмина об отмене 3645 правительственных актов СССР и РСФСР "находится на финишной прямой, проходит последние согласования в аппарате правительства". До 24 января проект постановления представят Медведеву на подпись, сказал Чуйченко на совещании.

Кроме того, по словам вице-премьера, подготовлен и проходит общественное обсуждение проект об отмене 2412 ведомственных актов СССР и РСФСР. Именно этот блок оказался самым трудоемким, так как по правилам того времени ведомственные акты публиковали только в отраслевых сборниках, эти документы не подлежали регистрации или учету. В связи с этим сегодня, по сути, отсутствует централизованная база данных по подобным документам, отметил Чуйченко.

"Мы планируем представить вам на подпись документ (проект об отмене 2412 актов - ИФ) до 1 марта 2020 года. Таким образом работа по советским актам будет завершена в феврале этого года", - заверил Чуйченко.

Также он отметил, что Минюст подготовит и представит в правительство перечень документов, не вошедших в проекты и требующих инкорпорации в будущее регулирование.

В понедельник Медведев сообщил, что подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма "регуляторной гильотины".

Работа по отказу от устаревших нормативных актов началась, после того как президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил прекратить действие устаревших актов в сфере контроля и надзора, сохранив лишь те документы, которые отвечают современным требованиям. Такой подход получил название "регуляторная гильотина".

Провести реформу надо к 1 января 2021 года. Предполагается, что все действовавшие ранее обязательные требования, которые не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу.

Для реализации реформы правительство РФ разработало и внесло в декабре 2019 года проекты законов об обязательных требованиях и о государственном контроле. Кроме того, реформа предполагает отказ от неактуальных, но формально продолжающих действовать правовых актов СССР и РСФСР.