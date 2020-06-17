Мишустин подписал указ о признании более 450 актов советских госорганов недействительными

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Более 450 устаревших актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельных положений признаны недействительными и утратят свою силу в 2020 и 2021 году.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В сообщении пресс-службы правительства отмечается, что подлежащие отмене документы были приняты с 1946 по 1991 гг. В их числе - правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам. Аннулирован приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный в 1995 году Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов России".

Отмечается, что данная работа по ревизии редко применявшихся или не применявшихся актов проводится в рамках механизма "регуляторной гильотины". Он предусматривает отмену с 1 января 2021 года необоснованных и устаревших надзорных требований для снижения нагрузки на бизнес и улучшения делового климата.