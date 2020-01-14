Роспотребнадзор отметил активизацию гриппа только в трех регионах

В России уровень заболеваемости пока невысок на фоне эпидемии в некоторых странах Европы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В России уровень заболеваемости гриппом пока невысок, незначительное превышение недельных эпидемических порогов отмечается пока только в Алтайском крае, Приморье и Астраханской области, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. При этом в ряде стран Европы уже началась эпидемия, отметили в ведомстве.

Доля вирусов гриппа в общей структуре подтвержденных респираторных заболеваний увеличивается, но пока чаще россияне заражаются респираторнвыми вирусами "негриппозной этиологии: это вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы", рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, в России привита от гриппа половина населения - 73,95 миллиона человек.