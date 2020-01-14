В РФ более чем в два раза выросло число противников длинных новогодних каникул

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Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Количество россиян, считающих длительные новогодние и рождественские праздники неудачной идеей, с 2008 года увеличилось более чем в два раза, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Социологическое исследование показало, что в настоящее время против длинных новогодних выгодных выступают 33% россиян, хотя 12 лет назад такую позицию занимали только 15%.

Согласно опросу, наибольшая доля противников длительных новогодних праздников приходится на респондентов в возрасте от 60 лет и старше (47%), а также на россиян, оценивающих свое материальное положение как "плохое" (46%).

Между тем половина россиян (51%) считает, что идея длительных новогодних и рождественских праздников весьма удачна. Чаще всего это мнение разделяет молодежь в возрасте 18-24 лет (75%).

По данным ВЦИОМ, за длительные выходные выступают почти две трети сограждан (63%), оценивающих свое материальное положение как очень хорошее или хорошее.

"Традиции формируются новыми поколениями граждан. В картине мира современной молодежи длительные новогодние каникулы - это уже традиция, данность. И, для того, чтобы их отменить или видоизменить, потребуется не менее жаркая дискуссия, сравнимая с той, которая случилась 15 лет назад и отголоски которой хорошо помнят более старшие поколения", - комментирует данные опроса директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 12 января 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.