Пресс-секретарь Горбачева назвал фейком его заявления по новогодним каникулам

Михаил Горбачев Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Никаких интервью о "вреде новогодних каникул в России" Михаил Горбачев никому и никогда не давал, заявил "Интерфаксу" в воскресенье руководитель пресс-службы экс-президента СССР Павел Палажченко.

В интервью агентству он подчеркнул, что "к сожалению, это не первый случай, когда некий сайт распространяет заведомо лживую новость со ссылкой на экс-президента СССР".

"Что касается объявления выходных, праздничных и каникулярных дней, то экс-президент СССР считал и считает, что это право принадлежит исключительно Государственной думе", - подчеркнул Палажченко.

Он выразил также удивление, что подобная фейковая новость появилась в то время, когда Горбачев приветствовал российско-германские переговоры в Москве, считая их "новым позитивным этапом в развитии двусторонних отношений".