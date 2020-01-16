Пять пьяных жителей Иркутской области погибли в пожарах в частных домах

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пять человек погибли за сутки при пожарах в частных домах в Иркутской области, все они были в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

"В деревне Булык Боханского района на пожаре погиб 64-летний мужчина, в городе Усолье-Сибирском погиб 39-летний мужчина, в поселке Усть-Уда погибли трое взрослых - двое мужчин и женщина. Все пожары произошли в частных жилых домах", - говорится в сообщении.

Подробности происшествий в настоящее время выясняют специалисты МЧС, выехавшие из Иркутска.