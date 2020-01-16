Пассажирский автобус опрокинулся в кювет в Ульяновской области

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус опрокинулся в кювет в Карсунском районе Ульяновской области, есть пострадавшие, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД по региону в четверг.

Авария произошла около 07:20 на 114 км автодороги Карсун-Ростислаевка.

"В результате сильного гололеда пассажирский автобус ПАЗ съехал в кювет с последующим опрокидыванием", - сказал собеседник агентства.

В момент ДТП в салоне находились 19 человек, за медицинской помощью обратились 13. Позднее информированный источник сообщил, что число пострадавших в аварии с автобусом увеличилось до 14 человек.

Сотрудник пресс-службы уточнил, что все пассажиры автобуса - совершеннолетние. Автобус был рейсовый, выполняет маршруты между селами.