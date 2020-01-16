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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 12:36

"Матросская тишина" перестала принимать доставку книг с Ozon для арестованных

В интернет-магазине ФСИН, где еще можно заказать книги в этот СИЗО, были доступны только сборник сканвордов, УК РФ и учебник английского

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Содержащиеся в "Матросской тишине" арестованные предприниматели пожаловались в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы на то, что в СИЗО больше нельзя заказать книги из интернет-магазина Ozon.

"Ко мне обратились предприниматели, которые содержатся в данном изоляторе, и рассказали о том, что в СИЗО изменились правила заказа книг. Раньше родственники арестованных могли заказать для них книги на Ozon на адрес следственного изолятора", - сообщил в четверг "Интерфаксу" член столичной ОНК Александр Хуруджи.

По его словам, раньше сотрудник СИЗО получал посылки в почтовом отделении, содержимое посылки досматривалось, если заказ соответствовал всем нормам, то книга передавалась в камеру.

"Сейчас данная услуга не доступна. Арестованным предлагают заказывать книги через ФСИН-магазин ФГУП "Калужский". На момент посещения членами ОНК СИЗО 1 купить через сайт этого ФГУП можно было три книги - сборник сканвордов, УК РФ и учебник английского", - отметил Хуруджи.

Пояснить, почему установлено такое ограничение, в руководстве СИЗО членам ОНК не смогли, отметил собеседник агентства.

ФСИН ОНК Ozon.ru

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