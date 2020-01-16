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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 13:31

Законопроект о городах трудовой доблести прошел первое чтение

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении президентский законопроект о почетном звании "Город трудовой доблести", сообщила пресс-служба палаты.

Президент Владимир Путин внес его в Думу 14 декабря. Предполагается, что в городах, которые получат такое звание, будет установлена стела с гербом города и текстом соответствующего президентского указа. Также в этих городах будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

Путин предложил присваивать звание "Город трудовой доблести" города, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Это звание будут присуждать городу, если предприятия, которые были на его территории во время войны, получили госнаграды или переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны, если работники таких предприятий получали госнаграды за трудовые заслуги и если есть документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.

Предложение присвоить городу такое звание смогут вносить общественные организации и просто граждане. Заявку нужно будет подать в органы местного самоуправления, а те передадут ее в законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти региона. Рассмотрев заявку, эти органы могут попросить президента присвоить городу звание или отклонить ее.

Президент будет своим указом присваивать такие звания в канун 1 мая по представлению Российского организационного комитета "Победа". Комитет будет рассматривать ходатайство о присвоении звания "Город трудовой доблести" с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим, что для присвоения звания есть основания.

Владимир Путин Госдума

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