Звание "Город трудовой доблести" получат 20 городов

Екатеринбург Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить почетные звания "Город трудовой доблести" 20 городам и скоро подпишет соответствующие документы. Он объявил об этом на заседании Российского оргкомитета "Победа".

Звание получат Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

Путин напомнил, что предприятия этих городов получали ордена и красные замена государственного комитета обороны за бесперебойное производство военной и гражданской продукции. "Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены", - сказал он.

Закон о новом звании городов был принят в начале 2020 года. Он предусматривает присвоение этого звания городам, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Чтобы город мог получить это звание, его предприятия должны были получать госнаграды или переходящие красные знамена за работу во время войны, их рабочие также должны были быть лауреатами госнаград за трудовые заслуги. Еще одним основанием для присвоения звания "города трудовой доблести" закон считает документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.

По закону, предлагать присвоить звание города могут граждане или общественные организации. От органов местного самоуправления через правительств регионов эти предложения доходят до президента и Российского оргкомитета "Победа". К ходатайству должно прилагаться экспертное заключение Российской академи наук. Звание городу присваивается указом президента, как правило, в канун 1 мая.

Закон предусматривает, что в городе, удостоенном звания "Город трудовой доблести", устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента РФ о присвоении этого звания, а также проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.