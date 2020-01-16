В Приморье построят новое хранилище радиоактивных отходов для атомных подлодок III поколения

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - АО "Дальневосточный завод "Звезда" (на его базе строится судостроительный комплекс "Звезда") объявило аукцион на строительство площадки временного хранения твердых радиоактивных отходов (ТРО) со стартовой ценой контракта 160,2 млн рублей.

Согласно материалам сайта госзакупок, работы планируется выполнить в рамках техперевооружения предприятия для ремонта атомных подводных лодок III поколения.

"Поскольку временное хранилище ТРО практически полностью заполнено и имеет повышенный уровень радиации, проектом предусмотрена II очередь", - говорится в материалах закупки.

Новый объект планируется построить в этом году: подрядчик обязан будет исполнить контракт в течение 270 календарных дней с момента его подписания.

Годовой объем ТРО ожидается на уровне 150 куб. м, в том числе 50-60 куб. м крупногабаритного оборудования и металлоконструкций, 35 куб. м горючих отходов, 25 куб. м металлических отходов, столько же пластмассы и резины, 5 куб. м ионообменных смол. Мощность дозы гамма излучения на поверхности контейнеров с ТРО составляет до 0,003 - 0,3 м3в/ч (микрозиверт в час).

Радионуклидные загрязнения состоят в основном из цезия-137, стронция-90, кобальта-60.

Согласно документации аукциона, в дальнейшем твердые радиоактивные отходы подлежат передаче на захоронение на ФГУП "ДальРАО". Срок их временного хранения на ДВЗ "Звезда" не должен превышать 6 месяцев.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 19 февраля, в этот же день заказчик намерен подвести итоги закупки.

АО "Дальневосточный завод "Звезда" - предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.

АО "ДВЗ "Звезда" на 53,5% принадлежит консорциуму "Современные технологии судостроения" (СТС, по 50% у "РН-Транс" (структура "Роснефти") и "ГПБ-Промышленные инвестиции"), оставшиеся 46,5% - у АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС, 75% минус 2 акции также у СТС, на 25% плюс 1 акция - АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК, еще 1 акция - у государства).