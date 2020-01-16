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Матвиенко озвучила возможные сроки принятия парламентом поправок в Конституцию

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Парламент настроен принять законопроекты с поправками в Конституцию, предложенными президентом РФ Владимиром Путиным, до конца весенней сессии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы настроены и считаем важным до конца весенней сессии всю эту работу завершить - принять все необходимые документы, чтобы можно было уже работать в новом правовом поле", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.

По ее словам, в случае необходимости Совет Федерации будет готов провести специальное заседание для одобрения соответствующих поправок после их принятия Госдумой.

Как напомнила Матвиенко, планируется провести голосование граждан по предложенным президентом поправкам в Конституцию, что позволит услышать мнение россиян.

"Дата голосования будет определена после того, как будет расписана "дорожная карта" по датам прохождения и принятия (законопроектов - ИФ)", - сказала спикер Совета Федерации.

"Работа будет вестись напряженная, интенсивная и до (. . .) голосования пройдет широкое обсуждение по ходу подготовки этих законопроектов", - отметила Матвиенко. По ее словам, все разумные предложения и идеи, высказанные в ходе этого обсуждения, "безусловно, будут учитываться при доработке законопроектов".

Поправки в Конституцию

Путин накануне, 15 января, в своем послании Федеральному Собранию предложил ряд важных поправок в Конституцию. В первую очередь, он заявил, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат Основному закону.

Глава государства выступил с инициативой закрепить на конституционном уровне запрет для глав субъектов федерации, членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы, председателя правительства, его заместителей, федеральных министров, руководителей иных федеральных органов, а также судьей иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства.

По его мнению, "еще более жесткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность президента РФ". В этой связи Путин предложил закрепить требование для кандидатов в президенты о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее.

Путин также считает необходимым изменить механизм формирования правительства: чтобы Госдума не согласовывала, а утверждала кандидатуры председателя правительства, а затем по его представлению - по представлению председателя правительства - всех вице-премьеров и федеральных министров.

Однако Путин убежден, что РФ должна оставаться сильной президентской республикой, поэтому за президентом должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, как и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия.

Также за президентом должно оставаться прямое руководство Вооруженными Силами и всей правоохранительной системой, полагает Путин. В то же время, он считает необходимым предусмотреть в Конституции, что назначение руководителей всех силовых ведомств президент может проводить по итогам консультаций с Советом Федерации. Этот принцип, по мнению Путина, может быть применён и в отношении прокуроров регионов, которые сегодня назначаются по согласованию с региональным законодательным собранием.

Президент полагает, что предложенные поправки могут быть утверждены парламентом через принятие соответствующих конституционных законов. Однако для их окончательного утверждения Путин предложил провести голосование.

Валентина Матвиенко Совет Федерации Владимир Путин

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