Матвиенко озвучила возможные сроки принятия парламентом поправок в Конституцию

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Парламент настроен принять законопроекты с поправками в Конституцию, предложенными президентом РФ Владимиром Путиным, до конца весенней сессии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы настроены и считаем важным до конца весенней сессии всю эту работу завершить - принять все необходимые документы, чтобы можно было уже работать в новом правовом поле", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.

По ее словам, в случае необходимости Совет Федерации будет готов провести специальное заседание для одобрения соответствующих поправок после их принятия Госдумой.

Как напомнила Матвиенко, планируется провести голосование граждан по предложенным президентом поправкам в Конституцию, что позволит услышать мнение россиян.

"Дата голосования будет определена после того, как будет расписана "дорожная карта" по датам прохождения и принятия (законопроектов - ИФ)", - сказала спикер Совета Федерации.

"Работа будет вестись напряженная, интенсивная и до (. . .) голосования пройдет широкое обсуждение по ходу подготовки этих законопроектов", - отметила Матвиенко. По ее словам, все разумные предложения и идеи, высказанные в ходе этого обсуждения, "безусловно, будут учитываться при доработке законопроектов".

Поправки в Конституцию

Путин накануне, 15 января, в своем послании Федеральному Собранию предложил ряд важных поправок в Конституцию. В первую очередь, он заявил, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат Основному закону.

Глава государства выступил с инициативой закрепить на конституционном уровне запрет для глав субъектов федерации, членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы, председателя правительства, его заместителей, федеральных министров, руководителей иных федеральных органов, а также судьей иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства.

По его мнению, "еще более жесткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность президента РФ". В этой связи Путин предложил закрепить требование для кандидатов в президенты о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее.

Путин также считает необходимым изменить механизм формирования правительства: чтобы Госдума не согласовывала, а утверждала кандидатуры председателя правительства, а затем по его представлению - по представлению председателя правительства - всех вице-премьеров и федеральных министров.

Однако Путин убежден, что РФ должна оставаться сильной президентской республикой, поэтому за президентом должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, как и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия.

Также за президентом должно оставаться прямое руководство Вооруженными Силами и всей правоохранительной системой, полагает Путин. В то же время, он считает необходимым предусмотреть в Конституции, что назначение руководителей всех силовых ведомств президент может проводить по итогам консультаций с Советом Федерации. Этот принцип, по мнению Путина, может быть применён и в отношении прокуроров регионов, которые сегодня назначаются по согласованию с региональным законодательным собранием.

Президент полагает, что предложенные поправки могут быть утверждены парламентом через принятие соответствующих конституционных законов. Однако для их окончательного утверждения Путин предложил провести голосование.