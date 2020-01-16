Кудрин отметил умение Мишустина учитывать интересы бизнеса и государства

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что Михаил Мишустин, чью кандидатуру президент РФ Владимир Путин предложил на пост премьер-министра, умеет учитывать интересы и государства, и интересы бизнеса.

"Лидер, который вчера был предложен в правительство, он более чувствует ситуацию в бизнесе, умеет балансировать интересы бизнеса и государства", - сказал Кудрин в четверг на Гайдаровском форуме.

По его словам, Мишустин, который в качестве главы Федеральной налоговой службы (ФНС) стоит на важнейшем направлении взаимодействия с бизнесом, "сумел отработать определенный механизм администрирования налогов".

Он очень высоко оценил профессиональные качества предложенного на пост премьера Мишустина.

Кудрин также отметил, что в связи со сменой правительства появилась надежда на преобразования в России. "Вчера произошедшая смена правительства, честно говоря, во многих увеличила надежду, что новая команда правительства сумеет больше сделать, больше добиться", - сказал Кудрин.

По его словам, сейчас "целый ряд такого рода факторов (включая смену правительства - ИФ) говорит о том, что у нас сегодня больше надежды стало и мы в преддверии целого ряда реформ".