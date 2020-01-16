Бывший вице-премьер Дагестана Исаев осужден на 4,5 года по делу о растрате 80 млн руб

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам лишения свободы бывшего заместителя председателя правительства Республики Дагестан Шамиля Исаева за пособничество в особо крупной растрате, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Его признали виновным по ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 160 УК РФ, отбывать наказание Исаев будет в колонии общего режима.

По словам Первовласенко,суд также частично удовлетворил иск потерпевшей стороны - ГКУ "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" - к Исаеву, взыскав с него в счет возмещения материального ущерба около 56,4 млн рублей.

Как сообщалось, Исаеву вменили хищение более 80 млн рублей, выделенных из бюджета Дагестана на развитие туристической базы "Орлиное гнездо", которая расположена в поселке Гуниб и которая, как заявляло следствие, с 2011 года находилась в фактической собственности чиновника.

Исаев был задержан в рамках масштабной антикоррупционной "зачистки" в структурах власти Дагестана зимой 2018 года. Под арестом тогда оказался ряд высокопоставленных должностных лиц республики, в том числе врио председателя правительства региона Абдусамад Гамидов. Он 28 октября 2019 года был приговорен столичным Лефортовским судом к 6,5 годам колонии за растрату более 40 млн рублей.