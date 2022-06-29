Прокурор просит пожизненный срок для предполагаемых убийц дагестанского журналиста

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Обвинение просит назначить пожизненный срок трем из четырех фигурантов уголовного дела об убийстве журналиста Гаджимурада Камалова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

"Обвинение запросило Исаеву, Шуайбову и Хазамову пожизненное заключение, Абигасанову - 15 лет колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что приговор по данному делу огласят в четверг, в 10:00 по московскому времени.

Ранее Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве журналиста Камалова, обвиняемыми по которому проходят четыре жителя Дагестана - Магомед Абигасанов, Мурад Шуайбов и Магомед Хазамов, а также бывший вице-премьер республики Шамиль Исаев.

15 декабря 2011 года дагестанский журналист и учредитель общественно-политической газеты "Черновик" был убит возле редакции своего издания в Махачкале на улице Магомеда Гаджиева.

По версии следствия, мотивом убийства стал длительный конфликт между Исаевым и Камаловым из-за негативных публикаций о чиновнике. Для устранения журналиста Исаев обратился к Абигасанову, пообещав ему от 500 тыс. до 1 млн рублей, а также часть нелегального дохода от АЗС. Тот в свою очередь привлек к преступлению Шуайбова и Хазамова. Следователи выяснили, что Абигасанов вел слежку за журналистом, а Шуайбов и Хазамов расстреляли его.

По факту убийства возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 33 ст. 277 (организация посягательства и посягательство на жизнь общественного деятеля), чч. 1, 2 ст. 209 (бандитизм), ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 3 ст. 222 (хранение и ношение оружия) УК РФ.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым, так как соучастники принимали меры конспирации. В итоге по поручению главы СК России расследование было передано в центральный аппарат ведомства.

В начале 2020 года Исаев был осужден за пособничество в растрате в особо крупном размере. Шуайбов в 2009 году тоже был приговорен к длительному сроку за убийство другого журналиста - Абдулмалика Ахмедилова, а Хазамов ранее осужден за наркотики и незаконное хранение оружия.