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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 14:06

В "Шереметьево" заработали первые "курилки"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Первые курительные комнаты заработали в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщил журналистам гендиректор аэропорта Михаил Василенко.

"Да, некоторые в бизнес-залах", - сказал Василенко, отвечая на вопрос о возобновлении работы курительных комнат. Он добавил, что к лету 2020 года курительные комнаты планируется восстановить во всех терминалах аэропорта.

Госдума 12 декабря 2019 года приняла в окончательном, третьем чтении закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные непрозрачные комнаты для курения. Законопроект был внесен в Госдуму еще в ноябре 2017 года, в первом чтении принят в июле 2019 года, во втором чтении - 10 декабря. В конце того же месяца документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Автором законодательной инициативы (N 315272-7) является депутат "Единой России" Сергей Боярский. Автор поправки предложил прописать в законе об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма пункт о том, что курение табака допускается в "специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний".

Боярский заявил, что подготовленная им законодательная инициатива "призвана вернуть чистый воздух в общественные пространства, так как курилки сейчас стихийно существуют в санитарных комнатах".

Михаил Василенко Шереметьево

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