Сбербанк реструктурирует пострадавшим в Иркутской области кредиты на 163 млн рублей

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка Герман Греф проинформировал президента РФ Владимира Путина о принятых банком решениях, призванных облегчить положение жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения.

Греф сообщил, что будут реструктурированы 535 кредитов на сумму более 163 млн рублей. Часть заявлений от людей, пострадавших в результате паводка, будут рассмотрены в ближайшее время, сообщает сайт Кремля.

Глава Сбербанка также проинформировал Путина о работе по замене утраченных банковских карт, выплате страховок пострадавшим, планах строительства за счет средств банка инфекционного отделения Тулунской больницы, говорится.

Российский президент неоднократно посещал пострадавшие районы Иркутской области. 2 сентября на совещании в Тулуне он отметил, что по его информации, "Сбербанк не очень-то откликается" на просьбы местных жителей реструктурировать задолженность по кредитам.

На следующий день в Иркутскую область приехал глава Сбербанка Греф. По итогам поездки Сбербанк объявил, что реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения физлицам, малым предприятиям и предпринимателям.

Первое масштабное наводнение, вызванное сильными дождями, началось в Иркутской области 25 июня: вышли из берегов левые притоки реки Ангары. Второе наводнение произошло 28-30 июля также в связи с обильными осадками, которые привели к подъему уровня рек и грунтовых вод.

Предполагается, что режим ЧС в зоне наводнения Иркутской области будет сохранен до октября 2020 года: пока не будет полностью построено новое жилье для потерявших дома.