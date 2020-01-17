В Минэкономразвития подтвердили участие Орешкина в форуме в Давосе

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - И.о. министра экономического развития РФ Максим Орешкин, как и планировалось до отставки правительства Дмитрия Медведева, примет участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится на следующей неделе в швейцарском Давосе.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития, Орешкин будет участвовать в мероприятиях форума 22-24 января.

Поездку в Давос, где на полях форума традиционно проходит неформальная министерская встреча ВТО (Россию на этих мероприятиях всегда представляет министр экономики), уже анонсировал сам Орешкин, однако это было до того, как российское правительство было отправлено в отставку. Новый состав правительства пока не объявлен, по данным источников "Интерфакса", это должно произойти до вторника. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Орешкин может оставить министерский пост, заменив в должности помощника президента Андрея Белоусова, если тот перейдет в правительство на позицию первого вице-премьера.

В программе форума заявлено участие Орешкина в двух панелях 22 января - "Социальная мобильность" и "Стратегический прогноз: Россия". И.о. министра на данный момент - единственный российский чиновник в программе.

Орешкин ранее говорил, что в рамках форума в Давосе проведет встречи с новым комиссаром ЕС по торговле, министрами Франции, Швейцарии, Турции, иностранными инвесторами.

"Большая повестка, у нас там встреча министров торговли стран-членов ВТО проходит, встреча с иностранным бизнесом в большом количестве, в том числе с КСИИ (Консультативным советом по иностранным инвестициям - ИФ) будет происходить. Встреча с министрами финансов и экономики Франции, Швейцарии, Турции и целого ряда других стран, с еврокомиссаром по торговле", - говорил Орешкин журналистам 15 января.