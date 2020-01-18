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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

Четырем ветеранам впервые вручили юбилейные медали к 75-летию Победы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в День прорыва блокады Ленинграда впервые вручил медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" четырем ветеранам.

Юбилейная медаль учреждена 13 июня 2019 года указом президента РФ.

В субботу Путин приехал в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где осмотрел экспозицию.

Российский лидер вручил медали четырем ветеранам: Екатерине Тутуровой, Анатолию Климову, Борису Феофанову и Валентине Андроновой.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, награждение этими медалями прошло впервые.

Петербург Владимир Путин

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