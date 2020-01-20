В Петрозаводске две женщины пострадали от упавших на них новогодних украшений

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Женщина госпитализирована, после того как на нее упало новогоднее украшение в виде ворот на площади Кирова в Петрозаводске. Еще одну женщину, сообщает мниздрав Карелии, "задело по касательной, медицинская помощь ей не потребовалась".

Как уточняет пресс-служба администрации города, ЧП произошло во время демонтажа новогодней конструкции, который выполняло ООО "Карелподряд". Была нарушена техника безопасности, что привело к падению конструкции.

Администрация готовит обращение в надзорные органы.

На опубликованной в местных СМИ видеозаписи видно, как конструкция в виде ворот, расположенная у входа на каток на площади, падает на людей.