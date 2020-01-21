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Пять человек погибли во время пожара в Томской области

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Возгорание одноэтажного деревянного строения произошло во вторник в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"При разборе обрушившихся конструкций обнаружены тела пяти человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из горящего здания самостоятельно эвакуировались три человека.

Площадь пожара составила 208 кв.м, его причина устанавливается.

В настоящее время устанавливают личности погибших.

На месте пожара работают начальник главного управления МЧС России по Томской области Олег Еременко, представители оперативных служб, следственных органов, органов местного самоуправления.

Томская область

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