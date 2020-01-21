Сгоревшее здание в Томской области было общежитием китайской компании

В общежитии могли проживать граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Сгоревшее здание в поселке Причулымский Асиновского района Томской области принадлежало частному лицу, его сдавали иностранной компании, сообщили агентству "Интерфакс" в районной администрации.

"Частное лицо сдавало здание компании из Китая, его использовали в качестве общежития. Там могли проживать граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана", - сказал представитель администрации.

При этом он не уточнил название компании, которая арендовала здание.

По предварительным данным, в пожаре в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибло девять человек. Пока спасатели извлекли тела пятерых.