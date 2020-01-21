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Источник сообщил, что в сгоревшем здании в Томской области жили иностранцы

Количество жертв пожара может увеличиться

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Иностранные граждане проживали в здании поселка Причулымский Асиновского района Томской области, где пожар унес жизни пяти человек, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"По предварительным данным, в здании проживали иностранные граждане. Их национальность сейчас устанавливают", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что количество жертв пожара может увеличиться.

Ранее сообщалось, что пожар в одноэтажном деревянном здании поселка Причулымский Асиновского района Томской области унес жизни пяти человек, еще трое успели спастись.

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