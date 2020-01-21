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При разборе завалов на месте пожара в Томской области обнаружен шестой труп

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пожарные извлекли тело шестого погибшего при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"В 09:51 найдено тело шестого человека", - говорится в сообщении.

Ранее агентству "Интерфакс" в единой дежурно-диспетчерской службе района сообщили, что количество погибших при пожаре в одноэтажном деревянном доме поселка Причулымский Асиновского района Томской области, по предварительной информации, увеличилось с пяти до девяти.

"Всего в здании проживало 11 человек, двое спаслись. Таким образом, по предварительным данным, девять человек погибло", - сказал сотрудник ЕДДС.

Он уточнил, что из-под завалов пока извлекли тела пяти погибших.

По данным местных властей, здание арендовала китайская компания, в нем проживали граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана.

Томская область

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