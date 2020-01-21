Срок постановки недвижимости на кадастровый учет в РФ сократился вдвое за 5 лет

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Средний срок постановки объектов недвижимости на кадастровый учет в России в 2019 году составил четыре дня, что в 2,5 раза меньше показателя 2014 года (10 дней), сообщили во вторник в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты.

Там пояснили, что сокращение сроков учета произошло во многом благодаря внедрению электронных сервисов, которые упрощают получение государственных услуг в учетно-регистрационной сфере. Кроме того, сокращению сроков способствует развитие различных форм межведомственного взаимодействия.

Быстрее всего поставить недвижимость на учет в прошлом году можно было в Мордовии, Северной Осетии и Ставропольском крае, где процедура занимает два дня. Еще в 24 российских регионах поставить недвижимость на учет можно за три дня. В Московской области и еще 16 субъектах на это уходило четыре дня.

Напомним, что по действующему законодательству срок постановки на кадастровый учет не должен превышать пяти рабочих дней с момента приема документов. По данным кадастровой палаты, на данный момент в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) учтено уже более 170 млн объектов недвижимости.