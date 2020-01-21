Полицейского, заливавшего виски в служебную машину, уволили из органов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Сотрудника ДПС, заливавшего в автомобиль виски вместо стеклоомывающей жидкости, уволили из органов внутренних дел, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Соответствующее видео появилось в соцсетях в декабре 2019 года: сотрудник в форме ДПС залил виски Jack Daniels вместо "незамерзайки" в бачок стеклоомывателя служебного автомобиля, говоря, что он может себе это позволить, так как работает в ДПС.

По факту размещения видео провели служебную проверку, по ее итогам приказом начальника регионального управления МВД Юрия Стерликова полицейский был уволен "за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел", сказали в пресс-службе.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что уволенный проработал в ДПС около 20 лет.

Как поясняет издание "КП-Новосибирск", формально старшего лейтенанта Дмитрия Чухрия "погубил мат, который слышен в ролике". "Старший лейтенант находился на службе, в форме, при исполнении, а, значит, не должен был сквернословить. К тому же алкоголь или нечто на него похожее он заливал в служебную, а не личную машину", - отмечается в публикации.