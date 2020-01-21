Поиск

Сочинский таксист умер за рулем и врезался с пассажиркой в дом

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Полицейские в Сочи проводят проверку по факту смерти за рулем водителя такси.

"По предварительным данным, водитель такси 1990 г.р. умер за рулем от остановки сердца", - сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД Сочи во вторник.

При этом машина врезалась в жилой дом.

Пассажирка такси получила тяжелую травму. Ее отвезли в больницу, отметил представитель ГИБДД. По предварительным данным, у женщины перелом таза.

"Сотрудники полиции и госавтоинспекторы проводят проверку по факту смерти таксиста. По путевой документации, сегодня утром водитель получил от медработника разрешение на выезд", - уточнил собеседник агентства.

Сочи

Новости

Ульяновский облсуд запретил в России приложение магазина витаминов iHerb

Изменение Конституции

Москалькова связала поправку о приоритете Конституции с несправедливыми для общества решениями

Сбербанк после утечки данных ввел жесткие правила работы с клиентской информацией

Костин подтвердил уход из ВТБ первого вице-президента Олюнина

Костин подтвердил уход из ВТБ первого вице-президента Олюнина

Кандидат в генпрокуроры РФ выступил против расширения полномочий надзорного ведомства

Замглавы Генштаба ВС РФ предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Замглавы Генштаба ВС РФ предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Новый коронавирус в Китае

Роспотребнадзор оценил риски распространения в РФ нового коронавируса из Китая

Изменение Конституции

В Кремле не стали комментировать сообщения о проекте Медведева по реформе Конституции

В Кремле не стали комментировать сообщения о проекте Медведева по реформе Конституции

Полицейского, заливавшего виски в служебную машину, уволили из органов

"Известия" узнали об идее принудительно лечить россиян, пьющих спиртное на улице

"Известия" узнали об идее принудительно лечить россиян, пьющих спиртное на улице
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');