Сочинский таксист умер за рулем и врезался с пассажиркой в дом

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Полицейские в Сочи проводят проверку по факту смерти за рулем водителя такси.

"По предварительным данным, водитель такси 1990 г.р. умер за рулем от остановки сердца", - сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД Сочи во вторник.

При этом машина врезалась в жилой дом.

Пассажирка такси получила тяжелую травму. Ее отвезли в больницу, отметил представитель ГИБДД. По предварительным данным, у женщины перелом таза.

"Сотрудники полиции и госавтоинспекторы проводят проверку по факту смерти таксиста. По путевой документации, сегодня утром водитель получил от медработника разрешение на выезд", - уточнил собеседник агентства.