Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост главы Минкульта РФ

Они надеются, что при Любимовой работа по совершенствованию госполитики в этой области будет развиваться

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российские деятели культуры выразили надежду, что новый министр культуры РФ Ольга Любимова как профессионал будет отстаивать интересы отрасли.

"Я Ольгу Борисовну знаю очень давно, когда она еще работала в департаменте кинематографии. Она человек творческий, она вышла из культурной семьи, она выросла в этой сфере. Она энергична и доброжелательна и, на мой взгляд , очень одаренная, у нее должно все получиться", - сказал "Интерфаксу" директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Говоря об экс-министре культуры Владимире Мединском, Шахназаров поблагодарил его и отметил, что в его адрес "летело много стрел". "Он имел свое мнение, но он много сделал для культуры. Я абсолютно уверен, что он найдет место в этой сфере и будет работать, он человек талантливый и неравнодушный", - добавил Шахназаров.

Советник президента по культуре Владимир Толстой назван назначение Любимовой "интересным" решением президента. "Выбор, как минимум, интересный. К Ольге Борисовне отношусь очень хорошо и искренне желаю ей удачи и успехов", - сказал Толстой "Интерфаксу".

Гендиректор Государственного Академического Большого театра Владимир Урин, комментируя "Интерфаксу" назначение, выразил надежду на интересное сотрудничество с Любимовой, отметив, что первые комментарии о ее работе можно будет давать через пару месяцев. "Я очень надеюсь, что она будет человеком современным, отстаивающим интересы культуры. Пожелаем ей успехов", - сказал Урин.

Глава "Фонда кино" Вячеслав Тельнов отметил профессиональные качества Любимовой, подчеркнув, что за время совместной работы у них "у нас выстроились абсолютно четкие, грамотные рабочие отношения".

Председатель правления киностудии "Союзмультфильм" и генеральный директор киностудии Горького Юлиана Слащева отметила плодотворную работу Любимовой на посту директора департамента кинематографии.

"За последние уже почти три года "Союзмультфильм" провел при активной поддержке Министерства культуры огромную работу по восстановлению и наращиванию производства анимационных фильмов... Все это время департаментом кинематографии также принимались эффективные меры по нормативной поддержке российского кино и анимации, что привело к росту объемов отечественного контента на наших экранах", - сказала Слащева.

Также она выразила уверенность в том, что под руководством Любимовой дальнейшая работа по совершенствованию и укреплению государственной политики в области культуры будет иметь дополнительное активное развитие.

Ранее президент России Владимир Путин назначил главу департамента Минкультуры РФ Любимову на должность министра культуры РФ. С 2012 года эту должность занимал Владимир Мединский.