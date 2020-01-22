Льдина с 300 рыбаками оторвалась от берега на юге Сахалина

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Льдину, на которой находятся около 300 рыбаков-любителей, оторвало от берега на юге Сахалина в среду днем, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По данным спасателей, инцидент произошел в районе мыса Свободный в заливе Мордвинов.

"Информация об этом поступила в 12:00 местного времени (04:00 мск) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях. В результате отрезанными от берега оказались около 300 рыбаков", - говорится в сообщении.

К месту происшествия выдвинулись 18 сотрудников МЧС России, шесть автомобилей, четыре лодки, три снегохода, одно судно на воздушной подушке "Хивус". В готовности к взлету в аэропорту Южно-Сахалинска находится вертолет МЧС Ми-8.