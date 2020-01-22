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Полторы сотни рыбаков-любителей сняли со льдины на юге Сахалина

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Спасательная операция по снятию рыбаков-любителей с оторвавшейся льдины продолжается в заливе Мординова на юге Сахалина, сообщили "Интерфаксу" в Центре кризисных ситуаций ГУ МЧС по Сахалинской области.

"На берег доставлены более 150 рыбаков, на льдине остаются еще 50 рыбаков. Людей доставляют на берег на лодках. Льдина полностью не оторвалась от припая (неподвижного льда, примерзшего к берегу - ИФ), потому в некоторых местах люди сами добираются до берега", - сказал собеседник агентства.

По его словам, никто не пострадал. В спасательной операции участвуют около 20 спасателей и 14 единиц техники.

Как сообщалось, в среду днем в ГУ МЧС поступила информация об оторвавшейся льдине, на которой находятся любители подледной рыбалки.

Сахалин

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