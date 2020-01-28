На юге Сахалина 600 рыбаков оказались в море на оторвавшейся от берега льдине

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Около 600 поклонников подледной рыбалки на юге Сахалина вновь оказались отрезанными от берега - на оторвавшейся от припая льдине, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Во вторник в 16:40 по местному времени (08:40 по Москве) оперативный дежурный Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области получил сигнал о том, что рыбаки оказались отрезанными от берега из-за трещины, образовавшейся в заливе Мордвинова в двух километрах от суши.

На месте работают 15 спасателей и десять единиц техники. В готовности к взлету в аэропорту Южно-Сахалинска находится вертолет МЧС Ми-8.

Как сообщалось ранее, в минувшие выходные в том же самом районе спасатели сняли с оторвавшейся льдины более 200 рыбаков, 22 января там же были сняты с льдины 250 рыбаков.