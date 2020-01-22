СКР начал проверку из-за смерти подростка в медсанчасти ФСИН

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают причину смерти 17-летнего подследственного в медсанчасти УФСИН по Башкирии, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы республиканского управления СКР.

По его словам, в рамках доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

В республиканском УФСИН уточнили, что подросток несколько месяцев провел под арестом по делу об угоне машины и был госпитализирован 15 января после ухудшения самочувствия - его направили в терапевтическое отделение МСЧ-2 ФСИН России. "В период пребывания в стационаре проводилось необходимое лечение", - сказал сотрудник пресс-службы управления.

По его словам, с стационаре состояние молодого человека "резко ухудшилось, произошла остановка сердечной деятельности и дыхания, реанимационные мероприятия результатов не дали". У него констатировали клиническую смерть.

В пресс-службе добавили, что арестованный регулярно проходил медосмотр, а физическая сила и спецсредства против него не применялись.