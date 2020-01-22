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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Правозащитники и деятели культуры потребовали изменить избирательное законодательство

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Правозащитники, общественные деятели и деятели культуры потребовали реформы избирательного законодательства, в том числе отмены муниципального фильтра, и проведения честных выборов в Госдуму в 2021 году. Об этом говорится в обращении в блоге правозащитника Льва Пономарева на сайте "Эха Москвы".

Они предупредили, что если перемен не будет и думские выборы пройдут "по старым лекалам", "после очевидно уже несправедливых выборов можно будет с большой вероятностью ожидать настоящих массовых беспорядков, а не тех, которые якобы проходили в Москве в 2019 году".

Авторы обращения констатируют, что в последние 15 лет выборы перестали быть высшим непосредственным выражением власти народа и не соответствуют международным демократическим стандартам. "Это приводит к тому, что доверие к выборам и их результатам довольно низкое, и значительная часть избранных органов власти испытывает дефицит легитимности", - предупреждают они.

Они хотят, чтобы избранная в 2021 году Госдума стала легитимным, уважаемым и полноценным органом власти.

Для этого они требуют отмены или "радикального пересмотра" всех параметров так называемого муниципального фильтра, который позволяет отсеивать желающих выдвигаться на выборы, а также отменить требование представлять список наблюдателей и представителей СМИ за три дня до дня голосования. Также они требуют ужесточить контроль за работой избирательных комиссий, не сокращать видеонаблюдение и наблюдение на выборах и жестче привлекать нарушителей к ответственности.

Авторы обращения называют ненормальной ситуацию, когда кандидатам в Мосгордуму отказывали в регистрации по заключению почерковеда, справок МВД или из-за "ничтожного недостатка в одном из представленных документов".

Обращение подписали 35 человек, в том числе политик Владимир Рыжков и Виктор Шейнис, актеры Лия Ахеджакова и Олег Басилашвили, режиссеры Александр Сокуров и Андрей Смирнов, мультипликатор Гарри Бардин, писатель Дмитрий Быков, правозащитники Валерий Борщев, Светлана Ганнушкина, Григорий Мельконьянц, Сергей Кривенко, члены СПЧ Николай Сванидзе, Александр Верховский, политолог Дмитрий Орешкин и другие.

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина сказала "Интерфаксу", что вопрос внесения определенных изменений в избирательное законодательство до парламентских выборов прорабатывается.

"Не очень понимаю, какое отношение к выборам депутатов Госдумы имеет муниципальный фильтр, он ведь там не применяется. Что касается вопросов сбора подписей, то Центральная избирательная комиссия и ее руководитель Элла Памфилова заявляла, что мы прорабатываем этот вопрос и с нашей стороны определенные предложения к субъекту законодательной инициативы готовятся", - отметила она.

Госдума Мосгордума Лев Пономарев Центризбирком Майя Гришина

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