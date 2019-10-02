"Единая Россия" согласна снизить муниципальный фильтр на выборах губернаторов

Партия готова пойти на изменения, если это будет общим решением всех фракций

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" готова поддержать снижение муниципального фильтра на губернаторских выборах до 5%, если это будет решением всех парламентских партий, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу партии.

"Безусловно, снижение минимального порога фильтра до 5% - вопрос, требующий консенсуса всех фракций в Госдуме. Мы готовы поддержать такие изменения, если это будет общим решением всех фракций", - сказал представитель пресс-службы "Единой России", добавив, что многие регионы уже установили порог в 5% на губернаторских выборах.

При этом в партии считают, что фильтр полезен, поскольку "помогает досконально погрузиться в проблемы местного самоуправления", говорится в статье. Единороссы уверены, что работа с муниципальными депутатами для прохождения фильтра позволяет "грамотно построить избирательную кампанию, сформировать программу действий и решения проблем".

Издание отмечает, что в ЛДПР также готовы "пойти на компромисс" в вопросе снижения муниципального фильтра на губернаторских выборах, в то время как в КПРФ и "Справедливой России" настаивают на полной его отмене.

Так, зампред ЦК КПРФ, депутат Юрий Афонин назвал снижение фильтра 7 до 5% "лакировочными движениями", которые "коренным образом ничего не меняют".

В Центризбиркоме РФ в среду в 15:00 пройдет расширенное заседание Научно-экспертного совета при ЦИК России.

В ходе заседания планируется обсудить наиболее актуальные и резонансные вопросы избирательных кампаний по выборам в единый день голосования 8 сентября, а также предложения по изменению избирательного законодательства.