МВД предстоит найти захоронения министров внутренних дел Российской империи

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Более половины мест захоронения министров внутренних дел Российской империи разных времен еще предстоит установить специалистам, сообщил в среду глава МВД России Владимир Колокольцев.

На церемонии открытия обелиска генералам Бибиковым министр заявил, что сейчас есть сведения о могилах 20 из 56 ушедших из жизни министров. Колокольцев отметил, что в МВД уделяется большое внимание восстановлению и сохранению исторической памяти о бывших руководителях.

"В ходе проведения поисковых работ на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге установлено место захоронения пяти министров внутренних дел Российской империи", - сообщил Колокольцев.

Он отметил, что в числе найденных - могила министра внутренних дел Российской империи в XIX веке Дмитрия Гавриловича Бибикова. "Сейчас совместно с губернатором Санкт-Петербурга прорабатывается вопрос об установке им единого памятника", - заявил глава МВД.

Представители старинного дворянского рода Бибиковых в разные годы занимали высокие государственные посты. С именем Дмитрия Гавриловича Бибикова связаны значимые изменения в системе управления страной и правоохранительных органов. Возглавив в 1852 году министерство внутренних дел Российской империи, он провел целый ряд преобразований. По его инициативе была усовершенствована система рекрутского набора. Во время Крымской войны благодаря его усилиям принимались меры по поддержанию порядка на дорогах, что способствовало эффективному снабжению армии.