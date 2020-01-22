Челябинца лишили прав за фальшивый номерной знак "в777ор"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - 35-летнего жителя Челябинска лишили водительских прав из-за фальшивого номерного знака. Как сообщили в областном ГИБДД, он привлечен к ответственности по статье 12.2 КоАП за управление машиной с неправильно установленным госномером.

Водителя Kia Optima остановили автоинспекторы, внимание которых привлек "красивый" номерной знак "в777ор". Они стали проверять у него документы и выяснили, что этот номер - фальшивый, а настоящий он возит в багажнике.