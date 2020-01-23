Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в Приамурье

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Амурская область перешла в режим повышенной готовности из-за распространения нового короновируса в Китае, с которым соседствует регион, сообщила журналистам руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

"Все службы и ведомства переведены в режим повышенной готовности. Идет актуализация всех схем взаимодействия", - отметила Курганова.

В настоящее время на таможенных пунктах пропуска наблюдается оживление из-за китайского Нового года, который граждане КНР традиционно празднуют с родными. В период их возвращения будет вестись тщательное наблюдение за состоянием здоровья иностранных туристов.

"На пунктах пропуска мероприятия по усилению контроля реализуются со 2 января. Идет оповещение, тотальная термометрия всех граждан. На сегодняшний день у нас прошло более 70 тыс. возвращающихся граждан. Лиц с признаками повышения температуры зафиксировано не было", - заверила Курганова.

Специалисты не рекомендуют выезжать в эндемичные страны старикам и детям, так как они наиболее уязвимая категория граждан. Остальные могут обезопасить себя масками, соблюдением элементарных правил гигиены, а также дезинфекцией смартфонов, ноутбуков.

Начало заболевания характеризуется плохим самочувствием с резким ухудшением общего состояния.

По информации государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, в мире зарегистрирован около 300 подтвержденных случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV). Наибольшее число заболевших в Китае, единичные случаи в Таиланде, Японии, Южной Корее.