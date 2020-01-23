Министр просвещения решил взять паузу в обновлении образовательных стандартов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов решил взять паузу с вопросом о принятии федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), которые продвигала его предшественница Ольга Васильева и которые вызвали споры. Он сказал это в интервью "Московскому Комсомольцу".

Чиновник собирается обсудить ФГОСы с профессиональным сообществом.

Он добавил, что планирует сохранить преемственность в работе своего ведомства. Первым шагом на новом посту он видит "анализ ситуации, как того требуют задачи, поставленные перед Минпросвещения в послании президента". В частности, он намерен проанализировать систему оплаты труда учителей.

ФГОСы - ключевые документы, которые определяют, чему и как будут учить детей в школах. Президент Владимир Путин в начале 2019 года поручил правительству обновить эти стандарты. В марте Минпросвещения опубликовало проект новых стандартов, однако они были подвергнуты критике, в том числе со стороны "Гильдии словесников" и ОНФ. В сентябре министерство обнародовало доработанные ФГОСы, но и их подвергли критике. В частности, замечания высказывали в ОНФ, Московском патриархате, активным противником нового проекта ФГОС стал также академик РАО Евгений Ямбург.

В конце ноября Российская академия образования (РАО) провела экспертизу и нашла в стандартах более 500 существенных недостатков. 28 ноября Совет по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) при Минпросвещения России, куда входит, в том числе, президент РАО, в целом одобрил новые школьные ФГОС, несмотря на прозвучавшую на заседании критику. При этом стандарты решили еще доработать и ввести их к 1 сентября 2021 года.