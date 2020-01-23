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Ученики школы в закрытом городе Челябинской области готовили взрыв в столовой

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы предотвратили возможный взрыв в школе города Снежинска (закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО), Челябинская область), который готовили двое ее учеников, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.

Нападения в школах

По словам собеседника агенства, была получена информация о том, что два девятиклассника из школы N125 собираются устроить взрыв в школьной столовой. "Все силовые структуры сработали слаженно, ситуацию вовремя предотвратили", - сказал собеседник агентства, отметив, что сейчас со школьниками ведется работа.

Он уточнил, что вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться с учетом возраста школьников.

Официальной информацией о происшествии агентство не располагает.

Челябинская область

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