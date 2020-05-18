Топ-менеджеры химкомбината "Маяк" ушли на самоизоляцию из-за коронавируса

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Несколько топ-менеджеров производственного объединения "Маяк" (Озерск, входит в ГК "Росатом") ушли на самоизоляцию после того, как сотрудница химкомбината заразилась коронавирусом. Об этом в видеообращении сообщил гендиректор предприятия Михаил Похлебаев.

По его данным, всего в Озерске заболели 23 человека. Первый заразившийся принял на даче знакомых из Каменск-Уральска, а затем инфекция пошла волнами, сказал Похлебаев. Он выразил недовольство тем, что люди не выполняют требования по защите от заражения.

"Теперь уже "волны" пошли: произошло инфицирование, и "Маяк" вынужден предпринять опережающие меры, - сказал гендиректор ПО. - Вторую "волну" контактов мы уже изолируем. Теперь по-настоящему начинаем чувствовать угрозу для нашего бизнеса, потому что на сегодня мы исключили из нашего общения наших "топов"".

По мнению Похлебаева, изолировать нужно уже сотни людей.

15 мая в Москве умер заразившийся коронавирусом советник гендиректора ПО "Маяк" Игорь Мышлецов. Он работал в московском представительстве комбината. Весь столичный офис сейчас на карантине.

ФГУП "Производственное объединение "Маяк" занимается производством компонентов ядерного оружия, изотопов, хранением и переработкой отработанного ядерного топлива.

Вечером 17 мая сообщалось, что в Озерске за неделю количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией увеличилось с шести до 22. Двоих перевели в больницу в Челябинск.

Случаи заражения выявлены во всех трех ЗАТО Челябинской области. Шесть человек заразились в Трехгороном и восемь - в Снежинске. Для борьбы с инфекцией ЗАТО закрыты на въезд и выезд.