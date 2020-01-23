В Китае зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами эпицентра заражения

Число жертв вируса достигло 18 человек

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Первая жертва нового коронавируса зафиксирована в Китае вне очага первоначального распространения заболевания - в провинции Хэбэй, передают в четверг западные СМИ.

Органы здравоохранения этой провинции уточнили, что пациент возрастом 80 лет скончался еще накануне. Однако лишь в четверг было подтверждено, что умерший был заражен новым коронавирусом.

Таким образом, общее число жертв вируса достигло 18 человек.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

По последним данным, более 630 человек заразились вирусом. Случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.

В рамках борьбы с распространением коронавируса в Китае изолировали два города - Хуанган и Ухань.