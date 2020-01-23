Источник заявил о запуске финансового оздоровления ключевых предприятий ОПК

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Финансовое оздоровление ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса уже начато, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник

Он уточнил, что в официально принятых документах установлены все сроки, объемы поддержки. Источник не уточнил деталей принятых решений.

В свою очередь источник в одной из крупнейших компаний ОПК подтвердил факт запуска работы по расчистке многомиллиардных долгов.

Ранее в госкорпорации "Ростех" заявили, что меры по решению проблемы долгов ОПК выработаны. "Действительно, решения найдены. Выработанные подходы позволяют решить вопросы с токсичными долгами и серьезно сократить расходы на обслуживание проблемных кредитов. Одновременно возникают новые возможности для развития сотрудничества с ключевыми банками страны", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростеха" в четверг, комментируя заявление главы ВТБ Андрея Костина.

В интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе Костин также подчеркнул, что все было решено на совещании у президента в конце прошлого года, но принятый указ носит закрытый характер. "Но в целом проблема решена, там активное участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрена, но она такая посильная, она разумная, она действительно учитывает, наверно, тот риск, который банки брали, поэтому мы в целом удовлетворены этим решением. Я думаю, правительство тоже. Поэтому программа эта реализуется. Я считаю, что к этой теме мы уже возвращаться не будем", - отметил глава ВТБ.

27 декабря вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в ОПК будет проведена расчистка кредитов на 700 млрд рублей. "Будет использовано два механизма: это докапитализация предприятий с целью погашения этих проблемных задолженностей и реструктуризация кредитных задолженностей на длительный срок по льготной ставке", - сказал вице-премьер. По словам Борисова, это разовые и вынужденные меры.

В прошлом июле в интервью "Интерфаксу" Борисов сказал, что долги по кредитам в российском ОПК сосредоточены в нескольких интегрированных компаниях: ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация), ОСК (Объединенная судостроительная корпорация), "Уралвагонозавод", "Высокоточные комплексы" и "Алмаз-Антей".