"Ведомости" узнали о планах правительства докапитализировать ОАК на 250 млрд рублей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Программа финансового оздоровления "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) предусматривает ее докапитализацию на 250 млрд рублей из госбюджета, узнали "Ведомости". Эти деньги пойдут на погашения долгов ОАК перед банками, сообщили изданию три источника, близких к корпорации и федеральный чиновник.

Долги перед банками еще почти на 150 млрд рублей будут реструктурированы, пишет газета.

Об утверждении этой программы вице-премьер Юрий Борисов говорил в мае на совещании у президента Владимира Путина. Детали он тогда не раскрыл, а проблемный долг ОАК оценил в сумму более 400 млрд рублей. Оздоровление предполагает оптимизацию корпоративного управления холдингом, трансформацию его научно-конструкторского блока и продажу непрофильных активов, докладывал чиновник.

"Процедура погашения и реструктуризации проблемной задолженности на общую сумму около 400 млрд рублей должна быть реализована в ближайшее время. Задолженность будет частично погашена за счет внесения средств в капитал, а частично реструктурирована на 15 лет", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ОАК.

Таким образом, ОАК станет главным получателем бюджетных средств по программе финансового оздоровления оборонно-промышленного комплекса. Она проводится в исполнение закрытого указа президента от декабря 2019 года. Указ предполагал получение предприятиями ОПК примерно 450 млрд рублей, говорили "Ведомостям" близкий к Минобороны источник и два топ-менеджера оборонных предприятий.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия России. Ранее крупнейшим акционером компании с долей 92% было государство, в 2019 году этот пакет был передан госкорпорации "Ростех".

Выручка ОАК по МСФО в 2019 году упала на 15%, до 351 млрд рублей, говорится в ее отчетности, чистый убыток вырос вдвое - до 60,5 млрд рублей. Объем кредитов и займов ОАК на конец 2019 года составлял 535 млрд рублей, почти половина из него - 261 млрд рублей - краткосрочная задолженность, следует из отчетности. Банки-кредиторы ОАК не раскрывает.

Борисов сообщал "Ведомостям" в августе 2019 года, что крупнейшие кредиторы оборонно-промышленного комплекса - это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Новикомбанк. Также с 2018 года часть кредитов ОПК банки передают Промсвязьбанку.

Планируемые к выплате и реструктуризации долги "не имеет иных источников погашения", сказал "Ведомостям" близкий к ОАК источник. Этот "груз", по его словам, препятствует инвестированию в новые программы и даже создает риски для текущей операционной деятельности. Долги возникли в основном при реализации стратегических государственных проектов, при этом ОКР часто финансировались за счет кредитов, что не всегда компенсировалось последующими заказами, сказал собеседник издания. А часть долгов тянется за предприятиями ОАК еще с 1990-х годов.

Примерно 700 млрд рублей долгов оборонного комплекса перед банками - проблемные, часть из них никогда не будет возвращена, предприятия лишь будут бесконечно выплачивать проценты, говорил ранее вице-премьер Борисов. ОАК вместе с "дочками" только на погашение процентов платят 30 млрд рублей в год, сообщил он на совещании у Путина.