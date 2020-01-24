Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:10

Песков заявил, что многое из дела о помиловании Ходорковского не было обнародовано

Песков заявил, что многое из дела о помиловании Ходорковского не было обнародовано
Экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский
Фото: Reuters

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что много о помиловании экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского широкой публике не известно.

Тема "ЮКОСа" была поднята журналистами во время общения журналистов с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым на тему израильтянки Наамы Иссахар, которая осуждена в РФ за контрабанду наркотиков и не подавала официального прошения о помиловании.

На замечание журналистов, что в свое время Владимир Путин помиловал Ходорковского, хотя тот не просил об этом главу государства, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: "Вы многого не знаете".

"Со временем вы наверняка узнаете об этом. Спросите у Ходорковского", - сказал Песков.

Ранее экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что написал прошение о помиловании на имя президента России, но вины в преступлениях, за которые был осужден, не признавал.

"Мои адвокаты мне передали, что решение о помиловании может быть принято. И что признания вины, как условия освобождения - передо мной не ставят. Это была ключевая проблема, начиная с медведевских времен. Для меня написать прошение о помиловании было абсолютно не критично. Суд (по второму делу) был постановочным, и все это прекрасно понимали. В ответ на одну липовую бумажку написать другую липовую бумажку - никакого морального дискомфорта я бы от этого не испытывал... И в этой липовой бумажке была только одна не липовая проблема - признание вины. Потому что, как только я пишу, что признаю вину, куча уважаемых мною людей попадают в очень тяжелую ситуацию, фактически любой человек, ранее работавший в ЮКОСе, становится уязвимым. В этот раз мне сказали: не надо писать признание вины", - заявил Ходорковский в интервью журналу The New Times в Берлине.

Ходорковский был помилован в декабре 2013 года после подачи прошения.

Тогда в же Дмитрий Песков, комментируя прошение о помиловании, заявил: "Если просит о помиловании, значит - признает вину".

Михаил Ходорковский был арестован в 2003 году. В мае 2005 г. его приговорили к девяти годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. Позже Мосгорсуд снизил наказание до восьми лет.

В декабре 2010 г. в рамках "второго дела" экс-руководителя ЮКОСа приговорили к 14 годам лишения свободы за хищение нефти и легализацию выручки от ее продажи. Через полгода Мосгорсуд снизил срок наказания до 13 лет. Срок исчисляется с 2003 года - со дня ареста по "первому делу ЮКОСа".

В 2012 году Верховный суд частично удовлетворил жалобу защиты Ходорковского и снизил срок отбывания наказания на два месяца.

Дмитрий Песков Михаил Ходорковский ЮКОС

Новости по теме

Новости

Роструд пообещал помочь многодетному водителю фуры, в знак протеста перекрывшему улицу в Москве

Новый коронавирус в Китае

В Боткинскую больницу Петербурга продолжают поступать прибывшие из Китая

В Боткинскую больницу Петербурга продолжают поступать прибывшие из Китая
Новый коронавирус в Китае

Из-за коронавируса в РФ ввели полный досмотр ручной клади и багажа пассажиров из Китая и ЮВА

В Болгарии двух российских дипломатов заподозрили в шпионаже

В Болгарии двух российских дипломатов заподозрили в шпионаже

Росстат зафиксировал убыль населения в России второй год подряд

Росстат зафиксировал убыль населения в России второй год подряд

ФСБ задержала жителя Крыма, по заданию Киева оборудовавшего схроны с взрывчаткой

ФСБ задержала жителя Крыма, по заданию Киева оборудовавшего схроны с взрывчаткой

Козак назначен замглавы администрации президента

Полиция закупила компьютеры на российской ОС на 1,4 млрд рублей

Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию

Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию

Мединский и Орешкин назначены помощниками президента РФ

Мединский и Орешкин назначены помощниками президента РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');