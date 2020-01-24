Песков заявил, что многое из дела о помиловании Ходорковского не было обнародовано
Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что много о помиловании экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского широкой публике не известно.
Тема "ЮКОСа" была поднята журналистами во время общения журналистов с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым на тему израильтянки Наамы Иссахар, которая осуждена в РФ за контрабанду наркотиков и не подавала официального прошения о помиловании.
На замечание журналистов, что в свое время Владимир Путин помиловал Ходорковского, хотя тот не просил об этом главу государства, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: "Вы многого не знаете".
"Со временем вы наверняка узнаете об этом. Спросите у Ходорковского", - сказал Песков.
Ранее экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что написал прошение о помиловании на имя президента России, но вины в преступлениях, за которые был осужден, не признавал.
"Мои адвокаты мне передали, что решение о помиловании может быть принято. И что признания вины, как условия освобождения - передо мной не ставят. Это была ключевая проблема, начиная с медведевских времен. Для меня написать прошение о помиловании было абсолютно не критично. Суд (по второму делу) был постановочным, и все это прекрасно понимали. В ответ на одну липовую бумажку написать другую липовую бумажку - никакого морального дискомфорта я бы от этого не испытывал... И в этой липовой бумажке была только одна не липовая проблема - признание вины. Потому что, как только я пишу, что признаю вину, куча уважаемых мною людей попадают в очень тяжелую ситуацию, фактически любой человек, ранее работавший в ЮКОСе, становится уязвимым. В этот раз мне сказали: не надо писать признание вины", - заявил Ходорковский в интервью журналу The New Times в Берлине.
Ходорковский был помилован в декабре 2013 года после подачи прошения.
Тогда в же Дмитрий Песков, комментируя прошение о помиловании, заявил: "Если просит о помиловании, значит - признает вину".
Михаил Ходорковский был арестован в 2003 году. В мае 2005 г. его приговорили к девяти годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. Позже Мосгорсуд снизил наказание до восьми лет.
В декабре 2010 г. в рамках "второго дела" экс-руководителя ЮКОСа приговорили к 14 годам лишения свободы за хищение нефти и легализацию выручки от ее продажи. Через полгода Мосгорсуд снизил срок наказания до 13 лет. Срок исчисляется с 2003 года - со дня ареста по "первому делу ЮКОСа".
В 2012 году Верховный суд частично удовлетворил жалобу защиты Ходорковского и снизил срок отбывания наказания на два месяца.