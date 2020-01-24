Песков заявил, что многое из дела о помиловании Ходорковского не было обнародовано

Экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский Фото: Reuters

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что много о помиловании экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского широкой публике не известно.

Тема "ЮКОСа" была поднята журналистами во время общения журналистов с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым на тему израильтянки Наамы Иссахар, которая осуждена в РФ за контрабанду наркотиков и не подавала официального прошения о помиловании.

На замечание журналистов, что в свое время Владимир Путин помиловал Ходорковского, хотя тот не просил об этом главу государства, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: "Вы многого не знаете".

"Со временем вы наверняка узнаете об этом. Спросите у Ходорковского", - сказал Песков.

Ранее экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что написал прошение о помиловании на имя президента России, но вины в преступлениях, за которые был осужден, не признавал.

"Мои адвокаты мне передали, что решение о помиловании может быть принято. И что признания вины, как условия освобождения - передо мной не ставят. Это была ключевая проблема, начиная с медведевских времен. Для меня написать прошение о помиловании было абсолютно не критично. Суд (по второму делу) был постановочным, и все это прекрасно понимали. В ответ на одну липовую бумажку написать другую липовую бумажку - никакого морального дискомфорта я бы от этого не испытывал... И в этой липовой бумажке была только одна не липовая проблема - признание вины. Потому что, как только я пишу, что признаю вину, куча уважаемых мною людей попадают в очень тяжелую ситуацию, фактически любой человек, ранее работавший в ЮКОСе, становится уязвимым. В этот раз мне сказали: не надо писать признание вины", - заявил Ходорковский в интервью журналу The New Times в Берлине.

Ходорковский был помилован в декабре 2013 года после подачи прошения.

Тогда в же Дмитрий Песков, комментируя прошение о помиловании, заявил: "Если просит о помиловании, значит - признает вину".